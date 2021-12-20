В США создают новую подлодку

Американские подлодки поколения SSN(X) будут опаснее субмарин класса Virginia, что позволит американским военным эффективнее противостоять российскому подводному флоту. Об этом в статье для портала 19FortyFive заявил бывший офицер армии США, военный обозреватель Брент Иствуд, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«АПЛ SSN(X) будут способны нести даже больше снарядов, чем субмарины класса Virginia. Эти ударные субмарины следующего поколения предназначены для ведения жесткой подводной войны», — пишет он.

Предполагается, что арсенал новой АПЛ будет включать в себя более 50 торпед, дальность действия которых превысит 200 морских миль. Иствуд выразил убежденность в том, что создание проекта SSN(X) продиктовано желанием США противостоять ведущим военно-морским флотам мира в лице России и Китая.

Атомная подводная лодка поколения SSN(X) будет взаимодействовать с подводными беспилотниками, предназначенными для раннего оповещения о приближении вражеских судов.

Как отмечает автор статьи, если конгресс США одобрит его финансирование, то первая субмарина этого класса совершит свое плавание уже в начале следующего десятилетия.

«Вся эта технология потребует многих лет серьезного финансирования. Военно-морской флот только что запросил у конгресса $98 млн на исследования и разработки для SSN(X). По закону «О национальной обороне на 2022 финансовый год» проекту было выделено всего $30 млн. Однако эта сумма не означает, что проект свернут. Финансирование, скорее всего, увеличится в ближайшие годы, поскольку создание этой подводной лодки все еще далеко от реальности», — заключил Иствуд.