Годовалый ребенок застрелил отца из пистолета
В штате Джорджия (США) годовалый ребенок нашел в доме пистолет отца и выстрелил в родителя. Об этом пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
ЧП произошло, когда все члены семьи были дома. 25-летнего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Полиция сочла инцидент трагичной случайностью. Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения кому-либо.
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