Годовалый ребенок застрелил отца из пистолета

В штате Джорджия (США) годовалый ребенок нашел в доме пистолет отца и выстрелил в родителя. Об этом пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

ЧП произошло, когда все члены семьи были дома. 25-летнего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Полиция сочла инцидент трагичной случайностью. Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения кому-либо.