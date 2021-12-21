Штамм "омикрон" выявили в 45 из 50 штатов США

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", одной из особенностей которого считается быстрое распространение, зафиксирован в 45 американских штатах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщается в распространенном в понедельник бюллетене столичного округа Колумбия.

"О заражениях "омикроном" сообщили в 45 штатах и в округе Колумбия", - говорится в документе.

Однако в нем отмечается, что помимо "омикрона" в США в настоящее время также продолжают выявлять и заражения штаммом "дельта", и подавляющее большинство заражений пока приходится именно на "дельту".

"В настоящее время на вариант "омикрон" приходится 3% заражений, тогда как "дельта" на 97%", - сообщается в бюллетене.