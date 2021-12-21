В США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса
Первый летальный исход от заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Соединенных Штатах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник телеканал ABC.
По его сведениям, умерший пациент - мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас, он не проходил вакцинацию и испытывал проблемы со здоровьем.
Ранее в понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что омикрон-вариант коронавируса стал доминирующим в стране, по данным, собранным за прошедшую неделю, он был выявлен у более чем 73% зараженных. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.
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