США закупят 500 млн домашних тестов на ковид для бесплатной выдачи американцам
Президент США Джо Байден заявил о планах США закупить 500 млн домашних тестов на ковид, чтобы бесплатно раздать их американским гражданам. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня президент объявил, что его администрация этой зимой закупит полмиллиарда тестов, чтобы бесплатно раздать их американцам, которые их [тесты] захотят, начало поставки намечено на январь 2022 года", - говорится в заявлении. Администрация Байдена создаст специальный веб-сайт, на котором американцы смогут заказать бесплатные тесты с доставкой на дом.
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