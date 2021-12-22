В США умер создатель ботокса Алан Скотт

Создатель препарата, получившего название ботокс, американский офтальмолог Алан Скотт умер 16 декабря в одном из госпиталей Калифорнии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Washington Post. Ему было 89 лет.

Первооткрывателем косметических возможностей ботокса, пишет издание, Скотт стал совершенно случайно. Он намеревался использовать ботулотоксин (один из сильнейших органических ядов из известных органических токсинов) для лечения косоглазия без хирургического вмешательства.

Изначально токсин предполагалось использовать для военных нужд, но когда его сочли неперспективным для применения в качестве химоружия, его предоставили гражданским ученым и медикам, в числе которых был и Скотт, работавший в 1960-е годы в Исследовательском институте глазных болезней Смита-Кеттлвелла в Сан-Франциско.

Скотт хотел использовать парализующие свойства токсина для лечения косоглазия, для чего он дорабатывал препарат с целью усиления требуемых эффекта и свойств. В 1991 году его разработку приобрела фармацевтическая компания Allergan и назвала ее ботоксом. К тому времени применявшие его врачи стали замечать - к огромной радости их пациентов - что ботокс, помимо коррекции косоглазия, стал еще и разлаживать некоторые морщины вокруг глаз. В 2002 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило этот препарат в качестве косметического средства для удаления складок кожи не только на лице, но и на теле. С тех пор началось активное распространение ботокса в мире, пользователями которого стали, как оценивается, не менее 11 млн человек.

Сам Скотт, пишет Washington Post, до последних дней не переставал удивляться такому использованию созданного им препарата. "Жизнь - это загадка, - заявил он как-то по поводу ботокса газете San Francisco Chronicle. - Просто поразительно все в ней происходящее".