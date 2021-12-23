В США одобрили к применению таблетки от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению таблетки от коронавируса компании Pfizer. Об этом сообщается на сайте фирмы, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Согласно заявлению Pfizer, американский медицинский регулятор выдал разрешение на использование препарата Paxlovid для лечения от COVID-19 в легкой или средней форме взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которые находятся в группе высокого риска прогрессирования заболевания до тяжелой формы, в том числе госпитализации или смерти. Отмечается, что возможными побочными эффектами применения таблеток являются нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое давление и боли в мускулах.

По данным исследований, которые проводились еще до появления омикрон-штамма коронавируса, препарат Pfizer снижает риски госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов.