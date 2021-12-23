В США заявили о доминировании F-35 над миром

Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II компании Lockheed Martin (США) выжил в борьбе с другими западными конкурентами и в будущем займет доминирующее положение в мировой боевой авиации, заявляет 19FortyFive, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Американское издание напоминает, что на протяжении своей истории данный самолет сталкивался с многочисленными трудностями в разработке и закупках. В публикации отмечается, что программа F-35 Lightning II успешно справляется с подобными вызовами, которые в прошлом касались аналогичных крупных проектов, например, F-16 Fighting Falcon.

Издание пишет, что в настоящее время произведено около 730 единиц F-35 Lightning II, которые получают десять стран. Еще в пяти государствах ожидают поставок истребителей. «F-35 — гораздо более современная платформа, чем его основные западные конкуренты: Rafale, F-15 Eagle, Typhoon, Gripen и F/A-18 Hornet», — говорится в публикации.

В издании также оценили решение Швейцарии и Финляндии, не входящих в НАТО, приобрести F-35 Lightning II. «То, что они теперь согласились фактически стать зависимыми от аэрокосмической промышленности США, многое говорит как о самом самолете, так и о направлении геостратегических ветров», — пишет 19FortyFive.