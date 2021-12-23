Байден заявил о готовности бороться с Трампом на выборах 2024 года

Действующий глава Белого дома Джо Байден заявил о своей готовности бороться с его предшественником республиканцем Дональдом Трампом на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова", – заявил Байден в среду в интервью телекомпании Эй-би-си.

На вопрос ведущего о возможной предвыборной гонке с 45-м президентом США политик ответил утвердительно. Также Байден спросил с недоумением, почему он не должен выдвигаться на второй срок с Дональдом Трампом в качестве кандидата.

Очередные президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Тогда победу одержал демократ Байден, его инаугурация состоялась 20 января.

Предшественник политика Дональд Трамп долгое время не признавал поражения. Он обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.