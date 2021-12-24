Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать продукцию компании

Группа сотрудников компании Apple призвала коллег отказаться от выполнения рабочих обязанностей, а клиентов - бойкотировать продукцию компании в пятницу, в канун католического Рождества. Об этом в четверг сообщил интернет-портал Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всем сотрудникам и клиентам Apple: завтра, 24 декабря, работники компании проведут стачку с требованием лучших условий труда", - написано на странице Twitter-аккаунта Apple Together. В его описании указано, что он представляет интересы "работников розничной торговли, корпоративных сотрудников, объединившихся, чтобы изменить компанию".

"Мы Apple, мы достойны уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного, [включения в страховку] психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн",- сказано в обращении. Как поясняет портал, поскольку многие приобретают своим близким подарки на Рождество "в последнюю минуту", подобный бойкот в канун праздника теоретически мог бы навредить продажам компании. Однако на данный момент не ясно, сколько именно человек присоединится к этой инициативе.

Портал AppleInsider пишет, что ранее эта группа сотрудников компании запустила сайт, на котором их коллеги могут рассказать о случаях дискриминации и домогательств на рабочем месте.