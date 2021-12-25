У берегов Калифорнии мужчина погиб при нападении акулы

Мужчина стал жертвой акулы в пятницу у побережья города Морро-Бэй (штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 10:48 мужчина <...> признан мертвым на месте происшествия. <...> Управления гавани, полиции и пожарной службы отреагировали на сообщение о жертве мужского пола, обнаруженной без признаков жизни на пляже после того, как пострадавшего при нападении акулы вытащили из воды", - уточнили органы правопорядка. Они пока не установили личность погибшего.

Ведется расследование обстоятельств происшествия. Власти предписали отдыхающим на пляже не заходить в воду в течение следующих 24 часов.