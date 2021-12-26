В США обеспокоились нехваткой жилья для эвакуированных афганцев

В США выразили опасения, что часть эвакуированных афганцев может остаться без жилья. Об этом сообщает портал Axios, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В материале отмечается, что к настоящему моменту в рамках операции Allies Welcome расселили около 48 тысяч человек. Еще 26 тысяч находятся на семи военных базах в стране, где они проходят процедуры, связанные с иммиграцией, медицинское обследование и вакцинацию. При этом люди, переселением которых занимается Госдепартамент и местные службы, в первые 30-90 дней получают помощь с жильем, устройством на работу, записью детей в школу и обучением английскому языку.

Однако юрист Шекеба Моррад (Shekeba Morrad), который в качестве волонтера помогает переселению, заявил об опасениях среди общественных организаторов. По его словам, основное беспокойство вызывает опасность того, что афганцы станут бездомными, когда кончится поддержка.