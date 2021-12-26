В США предупредили об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения

Новый омикрон-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение болезни, однако его трансмиссивность угрожает системе здравоохранения, заявил телеканалу ABC главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, большое число случаев заражение омикрон-штаммом может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. «И мы особенно беспокоимся о непривитых, они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, который чрезвычайно заразен для людей», сказал он.

Фаучи добавил, что по мере распространения нового варианта коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах число новых случаев, вероятно, будет продолжать расти. «Среднее значение за прошлую неделю составляло около 150 тысяч, и оно, вероятно, будет намного выше», — отметил инфекционист.