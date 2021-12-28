Напечатанный на 3D-принтере дом впервые сдан в эксплуатация в США

Жилой дом, построенный с применением технологии 3D-печати, впервые сдан в эксплуатацию в США по благотворительной программе поддержки малоимущих. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Здание было возведено в окрестностях города Уильямсберг (штат Вирджиния) по инициативе благотворительной организации Habitat for Humanity ("Дом для человечества"), занимающейся строительством домов для малообеспеченных семей. Непосредственно строительством занималась компания Alquist, специализирующаяся на 3D-печати.

Одноэтажный дом площадью более 110 кв. м с тремя спальнями и двумя ванными комнатами был построен из бетона с применением огромного 3D-принтера. Устройству потребовалось всего 12 часов, чтобы возвести фундамент и стены.

Остеклением, укладкой крыши и отделочными работами занималась бригада строителей. Как уточняет CNN, применение новейших технологий по меньшей мере на 15% снизило стоимость работ, а также значительно сократило сроки возведения каркаса домов подобной конструкции - обычно это занимает в среднем четыре недели.

Владельцами дома стали женщина с 13-летним сыном, которые до этого жили в квартире в многоэтажном здании. Дом продан в ипотеку на льготных условиях, предоставляемых малоимущим по программе Habitat for Humanity, его окончательная стоимость не приводится. Чтобы получить право на покупку этого жилища, женщина должна подтвердить, что сможет выплачивать ипотеку, что ее доход составляет от 45-80% от среднего по району проживания, а также обладать чистой кредитной историей и провести порядка 300 часов на благотворительных работах.