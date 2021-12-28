Число танкеров, перевозящих газ из США в Европу, увеличилось на треть

США 28 декабря 2021 10:30 (UTC+04:00)
Число танкеров, перевозящих газ из США в Европу, увеличилось на треть

Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества их количество составляло 15", - говорится в сообщении агентства. Еще 14 судов "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Bloomberg отмечает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее стоимость голубого топлива все еще в 10 раз больше, чем год назад. В то же время европейские клиенты "Газпрома" не выставляют новые заявки на поставки, из-за чего по состоянию на понедельник российская компания восьмой день подряд не бронировала мощности прокачки по газопроводу "Ямал - Европа".

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