Самолет Learjet разбился в Калифорнии
Небольшой самолет марки Learjet разбился в городе Эль-Кахон штата Калифорния в понедельник вечером. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Прибывшие на место происшествия спасатели не обнаружили выживших. Как сообщили телекомпании в офисе шерифа, местные власти не располагают точной информацией о числе находившихся на борту. Пострадавших на земле нет.
Самолет должен был приземлиться на местном аэродроме, но около 19:00 произошла авиакатастрофа.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США уже проинформированы о крушении самолета и проведут расследование. На данный момент вероятной причиной происшествия считают погодные условия.
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