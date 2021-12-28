Apple временно закрывает свои магазины в Нью-Йорке

Компания Apple из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" временно прекращает работу своих магазинов в Нью-Йорке. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

"Apple Inc. закрыла для покупателей свои крупные розничные магазины в Нью-Йорке, в том числе на Пятой авеню, в Сохо, на Центральном вокзале и во Всемирном торговом центре, из-за роста числа случаев заражения COVID-19", — сообщает агентство.

Уточняется, что закрытие коснется 16 магазинов по всему Нью-Йорку, включая Верхний Вест-Сайд, Западную 14-ю улицу, Статен-Айленд и Бронкс.

По данным Блумберга, компания по-прежнему позволяет покупателям размещать заказы в интернете и забирать их в магазинах. Но покупатели не смогут войти в магазин, чтобы просмотреть или купить что-либо на месте, а консультации Genius Bar будут недоступны.

Apple также закрыла в последние дни дополнительные розничные магазины за пределами Нью-Йорка, например, в некоторых районах Лос-Анджелеса.

США переживают очередной подъем заболеваемости ковидом и ожидают дальнейшего осложнения ситуации по мере распространения нового коронавирусного штамма "омикрон", который, как считается, обладает повышенной трансмиссивностью и устойчивостью к существующим вакцинам. Согласно данным медицинского регулятора CDC, в Нью-Йорке самый высокий уровень новых случаев инфицирования коронавирусом в стране.