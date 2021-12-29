Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным в январе
Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден не стал отрицать возможность личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По информации пресс-пула Белого дома, журналисты штата Делавэр обратились к главе государства с вопросом, будет ли он лично встречаться с российским коллегой в январе.
"Посмотрим", – отметил Байден.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о вероятности встречи лидеров двух стран до конца этого года. При этом он отмечал, что пока нет четкой договоренности по этому вопросу. При этом сам Байден накануне отмечал, что рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Путиным. По его мнению, новый диалог будет иметь более продолжительный характер.
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