Сотрудники аэропортов США отказываются работать из-за "омикрона"

Тысячи человек по всему миру застряли в многокилометровых очередях на вакцинацию от коронавируса и ПЦР-тестирование. Без сертификата попасть в заведение или транспорт невозможно, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Такие же толпы сейчас атакуют крупнейшие аэропорты Европы и США, где отменили еще, как минимум одну тысячу рейсов. Из-за вспышки штамма "омикрон", работать в терминалах просто некому. Найти новых сотрудников на смену тех, кого подкосил вирус не успели. Горящие туры, пропущенные семейные праздники — все это нагнетает и без того сложную ситуацию.

Атмосферу всеобщей истерии подогревают и новые симптомы "омикрона", о которых стало известно сегодня — у заболевших все чаще наблюдается сыпь и сильный зуд на руках и ногах.