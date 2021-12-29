Сотрудники аэропортов США отказываются работать из-за "омикрона"
Тысячи человек по всему миру застряли в многокилометровых очередях на вакцинацию от коронавируса и ПЦР-тестирование. Без сертификата попасть в заведение или транспорт невозможно, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Такие же толпы сейчас атакуют крупнейшие аэропорты Европы и США, где отменили еще, как минимум одну тысячу рейсов. Из-за вспышки штамма "омикрон", работать в терминалах просто некому. Найти новых сотрудников на смену тех, кого подкосил вирус не успели. Горящие туры, пропущенные семейные праздники — все это нагнетает и без того сложную ситуацию.
Атмосферу всеобщей истерии подогревают и новые симптомы "омикрона", о которых стало известно сегодня — у заболевших все чаще наблюдается сыпь и сильный зуд на руках и ногах.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
К концу 2021 г. транспортировка газа по TAP достигнет 7,8 млрд кубометров – управляющий директор (Интервью)
На выставке Dubai Expo 2020 продемонстрирована танцевальная композиция "Азербайджанские танцы и ритмы" (ФОТО)
Российская госкорпорация предложила Азербайджану расширить сотрудничество в области возрождающихся городов
Этот ковер "Карабах" соткан всем Азербайджаном! Состоялась презентация грандиозного проекта Qarabağ ilmələrdə (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, обновленного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
В Азербайджане с 15 февраля 2022 г. сертификат вакцинации от COVID-19 будет действителен в течение 6 месяцев
Сегодня в Азербайджане фиксируется серьезное снижение показателя инфицирования коронавирусом – Ягут Гараева
В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" - Теймур Мусаев
К 100-летию Микаила Абдуллаева - В Госфильмофонде открылась фотовыставка и показан фильм о Мастере (ФОТО)
Участие нескольких иранцев в неофициальных соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди является незаконным - посольство Ирана
Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО)