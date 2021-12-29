Стоимость нефти стабильна на данных о снижении запасов в США

Цены на нефть стабилизируются в среду утром на данных Американского института нефти (API) по запасам сырья. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,08% — до 78,73 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – оставалась на уровне предыдущего закрытия в 75,98 доллара.

По оценке API, запасы нефти в США за неделю по 24 декабря снизились на 3,09 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 3,233 миллиона баррелей. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует минэнерго США.

"Нефть выросла на фоне ожиданий восстановления спроса в новом году, а также сокращения мировых запасов", — отмечают аналитики Mizuho Bank, которых цитирует газета Wall Street Journal. Однако аналитики ожидают, что рост цен на нефть будет ограничен, поскольку мировые поставки, вероятно, вырастут в следующем году ввиду постепенного увеличения добычи ОПЕК+ и США.