Число случаев госпитализации детей с COVID-19 возросло в США за неделю почти на 50%

Число случаев госпитализации детей с коронавирусной инфекцией возросло в США за минувшую неделю на 48,2% по сравнению с предшествующим аналогичным периодом и составило в среднем 305 человек в сутки. Об этом со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) сообщил в среду телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили эксперты, столь резкий прирост, лишь на 10,7% уступающий пиковым показателям конца августа - начала сентября, когда в стационары с ковидом поступали в среднем 342 ребенка в сутки, вызван быстрым распространением более заразного омикрон-штамма. Так, в Нью-Йорке, по оценкам ЦКПЗ, число госпитализаций детей увеличилось за текущий месяц в пять раз, а в Вашингтоне почти удвоилось, и медики ожидают дальнейшего роста.

"Думаю, что мы станем свидетелями дальнейшего роста этих показателей до не наблюдавшихся ранее уровней, - заявил телеканалу главврач и вице-президент Техасского детского центра неотложной медицинской помощи Стэнли Спиннер. - Число случаев [госпитализации] продолжает расти в рождественский период, и мы ожидаем дальнейшего увеличения на этой неделе". Он предположил, что в новогодние праздники число заражений возрастет, а с ним и число госпитализаций.

К аналогичному сценарию, как передает телеканал, готовятся медики и в других штатах. Они прогнозируют, что январь станет очень сложным месяцем по заболеваемости COVID-19. "Нам предстоит очень "интересная" пара недель: во время рождественских праздников дети будут много со всеми общаться, <...> а затем мы их всех отправим в школу. Все ожидают, гадая, чем все это закончится", - пояснила CNN директор инфекционного отделения Детского госпиталя в Кливленде (штат Огайо) Клаудиа Хойен.

Как обратил внимание Спиннер, если с распространением омикрон-штамма число госпитализаций у взрослых увеличивается относительно медленно, то у детей оно растет быстрыми темпами. "Это, конечно, вызывает у нас тревогу, особенно за тех, кому нет пяти лет и кто не вакцинирован, и за тех, кому больше пяти лет, но кто еще не полностью вакцинирован или вообще еще не был привит", - сказал он.