Байден намерен 30 декабря поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден планирует в четверг, 30 декабря, провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам Хорн, Байден намерен "обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".

"Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января", - также передает CNN.

При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею.

Как отмечается, телефонный разговор намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве).