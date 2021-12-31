В США 206 морпехов уволили за отказ прививаться
Из морской пехоты США уволили уже 206 военнослужащих, которые отказались прививаться от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс. Неделю назад уволеных по этой причине было 169.
Отмечается, что оборонный бюджет, который президент Джо Байден подписал 27 декабря, предусматривает, что за отказ от вакцинации нельзя увольнять из армии с лишением прав и привилегий.
Всего в корпусе морской пехоты 95% военнослужащих получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а в резервных войсках - 86%. 3247 морпеха попросили освобождения от вакцинации по религиозным убеждениям, 3115 заявок уже были отклонены, пишет издание. У 1007 военнослужащих есть отводы в том числе по медицинским показаниям.
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