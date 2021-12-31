В США ждут пик заболеваемости "омикроном" в конце января

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил, что пиковые показатели заболеваемости вариантом коронавируса "омикрон" в стране, вероятно, будут наблюдаться в конце января, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я бы предположил, учитывая размеры территории нашей страны и разнородную ситуацию с вакцинацией, что, скорее всего, этот процесс займет больше пары недель, вероятно, к концу января, я думаю", - сказал Фаучи.

В последнее время в США ускорился рост числа заболевших COVID-19: на этой неделе среднее количество заболеваний за неделю составило 280 тысяч, а на прошлой неделе - 150 тысяч. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), полностью вакцинированы против коронавируса 61,9% населения США.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству смертей от коронавируса. В США выявлено свыше 54,7 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 844 тыс. из них имели летальный исход. Более 41 млн человек выздоровели.