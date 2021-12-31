Байден и Путин провели телефонный разговор

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина завершился в 16:25 по вашингтонскому времени. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговор президента Байдена с президентом Путиным завершился в 16:25 по времени восточного побережья США (00:25 мск пятницы)", - сказано в сообщении. Ранее Белый дом сообщил, что беседа началась в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск). Таким образом, разговор продолжался 50 минут.

Байден в настоящий момент находится в своем доме в городе Уилмингтон в штате Делавэр, где он проводит выходные. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что беседа двух лидеров началась вовремя. Она проходила в закрытом для прессы режиме.