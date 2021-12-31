В Колорадо объявили ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации объявил губернатор американского штата Колорадо из-за природных пожаров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщается на сайте офиса главы региона.

"Губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с тем, что в округе Боулдер горит растительность", – говорится в тексте сообщения.

Жителей двух городов в Колорадо уже эвакуируют из-за угрозы распространения природных пожаров. В городе Супериор, население которого составляет 13 тысяч человек, приказ об эвакуации объявили после того, как в полицию округа Боулдер начали поступать массовые сообщения об отключении линий электропередач и возгорании травы. Позже приказ об эвакуации был распространен и на город Луисвилль, где проживают порядка 21 тысячи человек.