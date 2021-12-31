Один человек погиб при крушении вертолета в США

Один человек погиб, еще трое получили травмы при крушении вертолета в штате Техас, США, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации Департамента общественной безопасности Техаса, инцидент произошел в 11:45 по местному времени. Вертолет Bell 206 рухнул в лесу к юго-востоку от Ливингстона.

54-летний пассажир скончался на месте происшествия, пилота и еще двух доставили в больницу.

О причинах крушения не сообщалось, сейчас ведется расследование для выяснения причин ЧП.