Один человек погиб при крушении вертолета в США
Один человек погиб, еще трое получили травмы при крушении вертолета в штате Техас, США, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
По информации Департамента общественной безопасности Техаса, инцидент произошел в 11:45 по местному времени. Вертолет Bell 206 рухнул в лесу к юго-востоку от Ливингстона.
54-летний пассажир скончался на месте происшествия, пилота и еще двух доставили в больницу.
О причинах крушения не сообщалось, сейчас ведется расследование для выяснения причин ЧП.
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