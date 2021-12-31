В США одобрят бустерные прививки для подростков

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года собирается одобрить применение бустерных прививок от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, регулятор собирается принять соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. Кроме того, медики намерены разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.

Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США зафиксировали максимальные суточные показатели распространения коронавирусной инфекции за все время с начала пандемии COVID-19. 28 декабря в стране зафиксировали 254 496 новых случаев заражения.