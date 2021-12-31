Белый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации

В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - уже второй за текущий месяц. Начавшаяся в 23:35 по московскому времени беседа продлилась 50 минут. Инициатором переговоров была российская сторона, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В отличие от двухчасового общения Байдена и Путина по видеоконференцсвязи 7 декабря, в этот раз публичной части переговоров не было. Об итогах беседы известно из официальных пресс-релизов, опубликованных Белым домом и Кремлем, а также со слов представителей российской и американской администраций.

Состоявшийся разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина носил содержательный и серьезный характер, общение лидеров двух стран является лучшим способом для снижения напряженности в мире, заявил журналистам в пятницу представитель вашингтонской администрации.

"Общение глав государств, особенно двух наших стран перед началом периода интенсивной дипломатии (...) является лучшим способом движения вперед в условиях нынешней очень серьезной обстановки", - сказал он на специальном брифинге по итогам беседы президентов.

В свою очередь, в Белом доме подчеркнули, что "президент Байден выразил поддержку дипломатических путей решения проблем, двустороннему диалогу по стратегической стабильности, с Североатлантическим альянсом посредством Совета НАТО-Россия, а также с ОБСЕ в начале следующего года".

"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этом диалоге может иметь место только в атмосфере десэкалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.