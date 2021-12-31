США одобрили продление соглашения по использованию МКС
Правительство США одобрило продление соглашения по использованию Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщил администратор NASA Билл Нельсон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Международная космическая станция - это маяк для мирного международного сотрудничества в сфере науки, и за 20 лет с её помощью было создано огромное множество научных, образовательных, технологических разработок на пользу человечества. Я рад, что администрация Байдена и Харрис выразили высокий уровень поддержки продолжению работы станции до 2030 года", - заявил Нельсон.
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