Байден надеется на прогресс на переговорах с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на прогресс на переговорах по вопросам безопасности с участием России в январе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Когда речь заходит о переговорах, я всегда рассчитываю, что может быть достигнут прогресс. Посмотрим, что произойдёт", - приводят его слова американские СМИ.

В январе, как ожидается, состоятся сначала двусторонние консультации США и РФ по вопросам безопасности, затем - Совет Россия-НАТО, а после этого - контакты РФ с ОБСЕ.