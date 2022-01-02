В результате стрельбы на вечеринке в Миссисипи погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, еще четверо пострадали при стрельбе на новогодней вечеринке в городе Галфпорт (штат Миссисипи). Об этом в субботу сообщило местное издание Sun Herald со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации правоохранительных органов, на мероприятии произошла драка, переросшая в перестрелку. Трое получили ранения, еще один госпитализирован в критическом состоянии.
Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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