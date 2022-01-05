Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии

Беспилотные летательные аппараты американских ВВС нанесли во вторник удары по наземным целям в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал "Аль-Хадас", атаке подверглись ракетные установки, из которых шиитские формирования обстреливают базы США на восточном берегу Евфрата.

Сведения о последствиях авиаударов не приводятся.

18 и 22 июля прошлого года беспилотники США совершили рейды на позиции шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в окрестностях находящегося на границе с Ираком города Бу-Кемаль, а также базу шиитских бойцов в селении Хирбет-Джамус, в результате чего погибли три мирных жителя.

28 июня 2020 года во время атаки американских беспилотников на позиции "Аль-Хашд аш-Шааби" в пограничных районах были убиты не менее четырех шиитских ополченцев. Кроме того, по информации сирийского агентства САНА, погиб один ребенок и еще три человека получили ранения.

Бойцы шиитских формирований воюют на стороне сирийской правительственной армии и оказывают ей содействие в борьбе с бандами террористов из группировки "Исламское государство", которые в последнее время активизировались в пограничной местности.