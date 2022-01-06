Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 января, сократилось на 1 тысячу по сравнению с показателем предшествовавшей недели — до 197 тысяч, полагают опрошенные агентством Daily FХ аналитики, сообщает Trend со ссылкой на Прайм.

Официальные данные об этом опубликует министерство труда страны в четверг, 6 января, в 16.30.

В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. По мнению экспертов, дефицит торгового баланса в ноябре вырос на 10 миллиардов долларов, или на 14,9% к октябрю — до 77,1 миллиарда долларов.

В 16.00 Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции за прошлый год. Аналитики ожидают 5,1% после 5,2% годовых по итогам ноября, которые стали рекордом с июня 1992 года.

В 18.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики ожидают, что показатель в декабре снизился до 66,9% с 69,1% в ноябре.