В США установлен мировой рекорд по новым случаям COVID за сутки

В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки. Такую информацию сообщил Reuters, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом. При этом окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.

В публикации отмечается, что "признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдается".

Помимо этого, согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.

Предыдущий рекорд был установлен также в Соединенных Штатах — в начале января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.

По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов. На 00.21 в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.