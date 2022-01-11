Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в стране в 2023 году до 12,4 млн б/с

Минэнерго США ожидает увеличения добычи нефти в стране в 2023 году до 12,4 млн баррелей в сутки. Это может стать рекордным уровнем добычи. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство подчеркивает, что максимального уровня добычи нефти США достигали в 2019 году - тогда страна добывала 12,3 млн баррелей в сутки.

Минэнерго США также ожидает цену нефти Brent в 2023 году на уровне $67,5 за баррель против оценки в $74,95 за баррель в 2022 году. Цена нефти марки WTI в 2023 году прогнозируется на уровне $63,5 против $71,32 за баррель в 2022 году.