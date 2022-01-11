Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в стране в 2023 году до 12,4 млн б/с
Минэнерго США ожидает увеличения добычи нефти в стране в 2023 году до 12,4 млн баррелей в сутки. Это может стать рекордным уровнем добычи. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ведомство подчеркивает, что максимального уровня добычи нефти США достигали в 2019 году - тогда страна добывала 12,3 млн баррелей в сутки.
Минэнерго США также ожидает цену нефти Brent в 2023 году на уровне $67,5 за баррель против оценки в $74,95 за баррель в 2022 году. Цена нефти марки WTI в 2023 году прогнозируется на уровне $63,5 против $71,32 за баррель в 2022 году.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны
Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО)
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос"
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)