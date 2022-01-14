Китай договорился с США продать часть нефти из своих резервов в феврале

Китай договорился с Соединенными Штатами о том, что высвободит часть нефти из своих стратегических резервов примерно во время празднования китайского Нового года, который придется в этом году на 1 февраля. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, соответствующая договоренность была достигнута в конце 2021 года. Объем нефти, которую Пекин планирует высвободить, не уточняется, однако известно, что он будет зависеть от уровня цен на энергоноситель. Так, при цене свыше $85 за баррель речь идет о высвобождении более крупных объемов, а если нефть будет стоить около $75, то объемы будут более низкими.

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии. Американские власти заявили, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию.