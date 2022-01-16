Снежный шторм надвигается на 33 штата в США
От Дакоты до Джорджии и штата Мэн с субботы по понедельник действуют предупреждения о снежном шторме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает ABC News.
Зимняя буря оставил после себя более 30,48 см снега в Северной Дакоте и Айове.
Шторм движется на юго-восток, а затем повернет на северо-восток в ночь с воскресенья по понедельник.
Власти призывали жителей собрать предметы первой необходимости в субботу и держаться подальше от дорог в воскресенье и понедельник, поскольку по всему штату ожидаются "значительные последствия".
Обледенение проводов линии электропередач также возможно в некоторых частях Каролинских островов, что может привести к многочисленным отключениям электроэнергии, повреждению деревьев и ДТП на дорогах.
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