Трамп пообещал сторонникам вернуть контроль над Белым домом

Республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Аризоне. Трансляцию его выступления вел телеканал Newsmax TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Здесь, в Аризоне, поднимается огромная красная волна (красный цвет используется республиканцами в партийной символике), и она захлестнет всю страну", - сказал он. "2024 год будет более важным, но уже в этом году мы вернем себе Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку, - заявил Трамп. - А в 2024 году мы вернем [себе] Белый дом".

В ноябре 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а также выборы губернаторов ряда штатов. В 2024 году состоятся очередные выборы президента. Рейтинги демократов и нынешнего президента США Джо Байдена тем временем продолжают падать.