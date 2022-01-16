Байден назвал "актом терроризма" захват заложников в синагоге в Техасе
Президент США Джо Байден назвал "актом терроризма" захват заложников в синагоге в городе Колливилль (штат Техас). Его слова приводит в воскресенье пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это был акт терроризма", - сказал он. Байден отметил, что американские власти пока не знают всех деталей произошедшего, в том числе того, где именно человек, захвативший заложников, приобрел оружие, однако известно, что он, "предположительно, купил его на улице".
Он подчеркнул, что находится в контакте с министром юстиции - генпрокурором США Мерриком Гарлендом, и отметил, что они работают нам тем, чтобы предотвратить "подобные акты" в будущем.
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