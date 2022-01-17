В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием
Военно-морские силы (ВМС) США показали концепт эсминца с лазерным оружием и гиперзвуковыми ракетами, который начнут строить в 2028 году.
Облик нового корабля описали в отчете ВМС США, сообщает USNI News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Перспективный корабль получит единую энергетическую установку, которая обеспечит питание боевых лазеров мощностью до 600 киловатт. Энергетическое оружие позволит поражать крылатые ракеты.
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