Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике

Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тысяч военных, корабли и самолеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The New York Times.

По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.

Как уточнил источник газеты, в субботу на встрече в Кэмп-Дэвиде (резиденции президента США в Мэриленде) высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если "ситуация ухудшится".

Ожидается, что президент США примет решение уже на этой неделе.