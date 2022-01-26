Раскрыты планы США по затоплению МКС

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев заявил, что США намерены затопить станцию после окончания ее эксплуатации. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Роскосмос ТВ", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как отметил Соловьев, американские коллеги обратились к России с просьбой создать сценарий по сведению МКС с орбиты. Опираясь на опыт завершения работы с "Миром", такую задачу он назвал сложной.

"Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году", — добавил Соловьев.