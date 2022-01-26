Раскрыты планы США по затоплению МКС
Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев заявил, что США намерены затопить станцию после окончания ее эксплуатации. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Роскосмос ТВ", передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как отметил Соловьев, американские коллеги обратились к России с просьбой создать сценарий по сведению МКС с орбиты. Опираясь на опыт завершения работы с "Миром", такую задачу он назвал сложной.
"Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году", — добавил Соловьев.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013
Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в 2022 г. планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа - ГЭЦ
Строительство нового моста через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок - Шахин Мустафаев
Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция
Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана
Все рейсы AZAL по маршрутам Баку-Стамбул и Стамбул-Баку перенесены на первую половину завтрашнего дня
Среди заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана есть и женщины-предприниматели - Орхан Мамедов