Госдепартамент США одобрил продажу Египту оружия на $2,5 млрд
Госдепартамент во вторник объявил, что одобрил продажу оружия Египту на сумму $2,5 млрд, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Государственный департамент одобрил продажу правительству Египта 12 самолетов C-130J-30 Super Hercules на $2,2 млрд и сопутствующего оборудования, а также продажу трех радаров ПВО наземного базирования SPS-48 за $355 млн.
"Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который продолжает оставаться важным стратегическим партнером на Ближнем Востоке", - говорится в пресс-релизе агентства.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Центр банковских сертификационных услуг Центробанка Азербайджана получил сертификат соответствия стандарту ISO/IEC 27001:2013
Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане в 2022 г. планируется провести вступительные экзамены в магистратуру вузов в два этапа - ГЭЦ
Строительство нового моста через реку Астарачай будет способствовать росту грузоперевозок - Шахин Мустафаев
Министр культуры вручил Омару Эльдарову и Фархаду Бадалбейли памятные нагрудные знаки "880-летие Низами Гянджеви" (ФОТО)
В Баку в связи с незаконной парковкой составлено более 1 тыс. административных протоколов - Дорожная полиция
Вводимые за нарушение правил парковки и стоянки новые штрафы обсудят на пленарном заседании парламента Азербайджана
Все рейсы AZAL по маршрутам Баку-Стамбул и Стамбул-Баку перенесены на первую половину завтрашнего дня
Среди заинтересованных в создании бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана есть и женщины-предприниматели - Орхан Мамедов