Пользователи в США сообщают о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает портал, 61% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу сайта, 27% отмечают сбои в работе приложения, еще 11% не могут войти в свои учетные записи.

Также незначительный сбой в работе Instagram был зафиксирован в Канаде и Великобритании.