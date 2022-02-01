Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО
Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, в котором он объявил о своем намерении присвоить Катару статус "основного союзника вне НАТО", сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я уведомляю о своем намерении назначить Катар основным союзником, не входящим в НАТО", - процитировал Белый лом письмо президента Конгрессу.
Байден пояснил, что это решение принято "в знак признания многолетнего вклада Катара в возглавляемые США усилия в зоне ответственности Центрального командования США, а также наших собственных национальных интересов в углублении двустороннего сотрудничества с государством Катар в области обороны и безопасности".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Holcim и Bloomberg Медиа совместно изучают систему циркулярных городов с помощью созданного барометра
Bank Respublika и EFSE подписали кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах Азербайджана
В Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации Азербайджана прием будет проводиться онлайн
При организации Международного центра Низами Гянджеви состоялась видеоконференция на тему «Мультилатерализм - «Многосторонность»
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых (Эксклюзив)
В Азербайджане направлены в суды уголовные дела лиц, совершивших коррупционные преступления в 2021 г.
Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановлении Карабаха – посол (Эксклюзив)