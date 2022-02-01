Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, в котором он объявил о своем намерении присвоить Катару статус "основного союзника вне НАТО", сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я уведомляю о своем намерении назначить Катар основным союзником, не входящим в НАТО", - процитировал Белый лом письмо президента Конгрессу.

Байден пояснил, что это решение принято "в знак признания многолетнего вклада Катара в возглавляемые США усилия в зоне ответственности Центрального командования США, а также наших собственных национальных интересов в углублении двустороннего сотрудничества с государством Катар в области обороны и безопасности".