В Миннесоте погиб один ученик в результате стрельбы у школы

По меньшей мере один ученик погиб в результате стрельбы, которую неизвестный открыл во вторник рядом со школой в городе Ричфилд (штат Миннесота). Об этом сообщил глава полицейского управления города Джей Хенторн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент со стрельбой произошел после полудня по местному времени. Стрелку удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски.

"К сожалению, один из учащихся умер от полученных ранений, еще один находится в крайне тяжелом состоянии", - заявил Хенторн. Он подчеркнул, что по результатам полицейской проверки было установлено, что угроза безопасности миновала.