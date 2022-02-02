Вашингтон намерен вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Текущая ситуация требует того, чтобы мы укрепили средства сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что США отреагируют на растущую угрозу для безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность 5-й статье [Североатлантического договора] НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой. В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию", - сказал он. Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

"Я хочу ясно дать понять, что это не перманентные меры. Данные шаги предпринимаются в качестве ответа на текущую ситуацию в свете безопасности. Кроме того, эти силы не собираются воевать в Украине. Они будут обеспечивать надежную оборону наших союзников по НАТО", - подчеркнул Кирби.

План передислокации

"Позвольте мне изложить вам это в трех шагах. Во-первых, тысяча солдат, которые сейчас находятся в Германии, будут в ближайшие дни перемещены в Румынию", - отметил представитель Пентагона. "Они усилят примерно 900 американских военных, которые сейчас находятся в Румынии", - добавил представитель американского оборонного ведомства, заверив, что соответствующий запрос ранее поступил от румынских властей.

"Во-вторых, мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней", - сказал он. Эти силы будут направлены в Польшу и Германию, уточнил Кирби. Согласно опубликованным Пентагоном данным, 1,7 тыс. военных будут направлены в Польшу, примерно 300 - в ФРГ.

"Неудивительно, что мы очень тесно взаимодействуем с нашими польскими и германскими союзниками, чтобы подготовить эту переброску", - сказал он. "Повторю, это не перманентные шаги. Мы реагируем на текущие условия, мы будем корректировать расстановку наших сил в зависимости от изменения ситуации", - подчеркнул Кирби.

"В-третьих, и это последний пункт, данные силы являются отдельными и дополнением к 8,5 тыс. военнослужащих США, которые находятся в состоянии повышенной готовности, как я объявил на прошлой неделе. Эти 8,5 тыс. в настоящее время не развернуты, но по-прежнему готовы к переброске <...>", - сказал Кирби.

Он уточнил, что перебрасываемый контингент будет находиться под командованием Соединенных Штатов, а не НАТО. "Войска, о которых я говорю сегодня, будут находиться под командованием США, - ответил он на соответствующий вопрос. - Но в случае с Румынией, <...> мы знаем, что туда готовится отправить силы Франция, мы найдем способ дополнить это военное присутствие <...> в полной мере при проведении консультаций с Румынией".