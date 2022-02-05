Первая группа военных США прибудет в Польшу 5 февраля

Прибытие в Польшу первых американских военнослужащих, направленных для усиления стран НАТО в Восточной Европе, ожидается в субботу.

Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника агентства, американская военная техника уже начала прибывать на территорию Польши на этой неделе. Отмечается, что сроки дислокации американского военного контингента могут меняться.