США вернули исключения из санкций против Ирана, касающиеся мирного освоения атома

Администрация США приняла решение вернуть действовавшие ранее исключения из режима санкций, которые позволяли Ирану получать от других стран, в том числе России, помощь в области мирного освоения атома. Об этом сообщил в пятницу сотрудник Госдепартамента США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили восстановить исключение из санкций, которое позволяет третьей стороне принимать участие в проектах в Иране, направленных на ядерное нераспространение и безопасность, в связи с растущими опасениями, касающимися нераспространения, в частности в связи с увеличением запасов обогащенного урана в Иране, - отметили во внешнеполитическом ведомстве США. - Без данного исключения из санкций не могут быть проведены подробные обсуждения технических вопросов с третьими сторонами относительно утилизации запасов и других действий, имеющих значение с точки зрения нераспространения".

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что принятие указанных мер не свидетельствует о том, что стороны "близки к достижению понимания относительно взаимного возвращения к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". Сотрудник ведомства отметил, что "это не уступка Ирану". По его словам, при возвращении указанных исключений Вашингтон не исходит из принципа "услуга за услугу".